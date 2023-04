Ue-Cina, Borrell: Pechino chiarisca la sua posizione sugli Stati ex Urss

Il riferimento di Borrell è alle affermazioni dell' ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye , che nel fine settimana in un'intervista a una Tv francese ha sostenuto che la Crimea appartiene alla Russia e i paesi dell'ex Unione sovietica non hanno uno "status effettivo" di Stati sovrani nel diritto internazionale.

"Non posso dirvi in anticipo - ha continuato l'Alto Rappresentante ai giornalisti - quale sarà il risultato della discussione, ma ci sarà sicuramente una posizione forte" sulla richiesta di "chiarire qual è il pensiero ufficiale del governo cinese circa la sovranità e l'indipendenza di certi Stati".

Oggi "valuteremo come comportarci con la Cina, come ricalibrare la nostra strategia. Abbiamo parlato molto con la Cina negli ultimi giorni, ma dovremo continuare a discuterne perché è una delle più importanti questioni della nostra politica estera". Lo ha detto oggi a Lussemburgo l' Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell , parlando con la stampa al suo arrivo alla riunione del Consiglio Esteri.

La replica di Pechino: “Rispettiamo la sovranità degli ex Paesi sovietici”

"La Cina rispetta lo status di Stati sovrani di tutte le ex repubbliche sovietiche. Lo ha detto una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, secondo quanto riporta il Global Times. Le sue parole giungono dopo che Lu Shaye, ambasciatore cinese in Francia, in una recente intervista al canale d'informazione francese Lci ha detto che "per quanto riguarda il diritto internazionale" i "Paesi dell'ex Unione Sovietica non hanno, non hanno lo status - come dire? - che sia effettivo nel diritto internazionale, perché non c'è un accordo internazionale che consolidi il loro status di Paese sovrano".

La portavoce del ministero degli Esteri cinese ha detto che la posizione della Cina è coerente e chiara. "La Cina rispetta l'indipendenza sovrana e l'integrità territoriale di tutti i Paesi e sostiene gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite", ha aggiunto Mao Ning.

Tajani: la Cina rispetti posizioni dell'Ue e dei suoi Stati

"La Cina è un interlocutore ma deve rispettare la nostra posizione, deve rispettare l'Unione Europea e ogni singolo Stato membro. La Cina in questo momento è un Paese chiave, abbiamo bisogno che spinga la Russia a lasciare l'Ucraina. Ma sono in disaccordo con l'ambasciatore cinese a Parigi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio affari esteri in Lussemburgo.