Alexander Ceferin è stato rieletto alla presidenza della Uefa: terzo mandato per lo sloveno

Il Congresso Uefa si è riunito a Lisbona e ha rieletto Alexander Ceferin alla presidenza della più importante associazione calcistica europea, carica per la quale era l'unico candidato. Terzo mandato per il 55enne sloveno confermato alla presidenza per acclamazione fino al 2027. Alexander Ceferin era stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016, poi la prima riconferma il 7 febbraio 2019.

Ceferin prima di essere eletto, ha tenuto un discorso con chiari riferimenti alla Superlega: "Hanno tentato di creare nuovi modelli in contrasto con quello europeo, che è basato sul merito sportivo. E il merito sportivo non ha prezzo, non può essere comprato, si può solo guadagnare stagione dopo stagione. Non c'è spazio in Europa per cartelli. Sostengono di voler salvare il calcio. Ma non siamo stupidi, il calcio è e sarà sempre lo sport della gente, non dobbiamo lasciar prevalere l'interesse di pochi sull'interesse di tutti. Non dobbiamo mai dimenticare quanto sia bellissimo il calcio, il calcio definisce chi siamo e quello europeo ha una storia unica, una storia di successo".

Ceferin ha incentrato larga parte del suo intervento sulla contrapposizione fra Uefa da un lato e Superlega dall'altro, in attesa del parere UE che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. "Il calcio è uno degli ultimi beni pubblici che ancora non è stato privatizzato. Il calcio non appartiene a nessuno, o meglio, appartiene a tutti. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo il dovere di garantire che gli interessi del calcio prevalgano sugli interessi privati di una manciata di privilegiati". Che attraverso la Superlega "sostenevano di voler salvare il calcio ma sono diventati un personaggio della storia di Cappuccetto Rosso, un lupo travestito da nonnina. Ma non ingannano nessuno" .Il presidente continua sostenendo che "la Uefa non ha mai avuto paura delle riforme e stiamo facendo la nostra parte introducendo nuovi formati per le nostre competizioni maschili per club a partire dal 2024, oltre ad alcune novità per la Nations League e le qualificazioni per il calcio maschile e femminile. Il calcio esisteva prima che arrivassimo noi, ed esisterà quando noi non ci saremo più. Ma nel frattempo, finché ne saremo responsabili, dovremo fare del nostro meglio per proteggerlo".