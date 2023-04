Ultima Generazione, a Padova 12 militanti indagati per associazione a delinquere

Sono indagati a Padova per associazione per delinquere i membri padovani del movimento "Ultima Generazione", responsabili di volantinaggi e provocazioni a tematica ambientalista in monumenti della città. L'ipotesi di reato è stata formulata dalla Digos della Questura, che indaga dal 2020, quando fu eseguita la prima perquisizione a casa di uno dei promotori del gruppo, che negli ultimi anni ha compiuto blocchi stradali, imbrattamenti di edifici privati e storici.

Il pm Benedetto Roberti ha accolto il canovaccio investigativo e inviato gli avvisi di garanzia a dodici militanti del gruppo ambientalista che sta agendo su scala nazionale.

Ultima Generazione è nato alla fine del 2021 all’interno del gruppo internazionale Extinction Rebellion.

Le accuse sono per interruzione di pubblico servizio, ostacolo della libera circolazione, deturpamento di beni culturali e imbrattamento di luoghi. Le manifestazioni di disobbedienza civile erano “blitz organizzati”, discussi e vagliati da una gerarchia interna. E questo è il motivo per cui la Digos padovana è riuscita a chiedere l'aggravante dell'associazione a delinquere.

Hanno età comprese tra 21 e 57 anni, sono quasi tutti studenti universitari.