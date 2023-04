Un francobollo per commemorare Lelio Luttazzi nel centenario della nascita

Il 27 aprile del 1923 nasceva, a Trieste, Lelio Luttazzi, pianista, attore, cantante, direttore d'orchestra, showman, conduttore televisivo e radiofonico, scrittore e regista italiano. A un secolo esatto dalla sua nascita, un francobollo italiano, valido per la posta ordinaria, lo commemora con un'emissione particolare.

La vignetta riproduce un ritratto di Luttazzi in primo piano su un particolare dello spartito della sua canzone “Canto anche se sono stonato”, incastonato nella sagoma del suo profilo, su cui si staglia la sua firma autografa. L'annullo speciale nel primo giorno di emissione è disponibile a Trieste, sua città natale. Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione è firmato dalla moglie, Rossana, che ne ripercorre la carriera lunga sessant'anni, che ha spaziato dalla radio alla televisione, come protagonista di spettacoli che hanno fatto in particolare la storia della tv italiana.

"Musicista, direttore d'orchestra, pianista, geniale compositore, presentatore, attore, scrittore, Lelio Luttazzi - scrive la moglie - ha attraversato la storia del nostro Paese passando con leggerezza da un secolo all'altro, osservando i cambiamenti del mondo e restando fedele a una visione della vita fatta d'intelligenza, impegno, professionalità, eleganza e gentilezza".

Poste Italiane comunica che su iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy viene emesso il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le eccellenze dello spettacolo”, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. Tiratura: duecentosettantamila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Emanuela L’Abate.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia”, e sul sito filatelia.poste.it.