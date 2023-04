Un fungo delle piante infetta un uomo: è il primo caso al mondo

Per la prima volta un uomo è stato infettato dal Chondrostereum purpureum, il fungo responsabile del “mal del piombo” o della “malattia delle foglie d’argento”, patologia che fino ad adesso aveva colpito solo gli organismi vegetali.

Il primo caso registrato dalla letteratura scientifica è avvenuto in India. Ad essere colpito dall’infezione un paziente di 61 anni, un micologo, non affetto da nessuna patologia cronica. La causa dell’infezione potrebbe essere stata la sua esposizione durante le ore di lavoro, anche se ha affermato di non aver mai avuto a che fare con questo specifico fungo prima di contrarre l’infezione.

Il chondrostereum purpureum

Il chondrostereum purpureum è un fungo vegetale che causa la malattia delle foglie d'argento delle piante e in particolare colpisce quelle della famiglia delle rose. La malattia è progressiva e spesso fatale se non trattata in maniera tempestiva. Il nome deriva dalla progressiva colorazione argentata che assumono le foglie sui rami delle piante colpite da questo fungo. Il fungo chondrostereum purpureum si diffonde attraverso le spore che vengono trasportate dall'aria.

I funghi che colpiscono gli organismi vegetali generalmente non attecchiscono facilmente nell’organismo umano, per motivi come la temperatura, la risposta immunitaria e altri fattori. Fanno eccezione alcune infezioni fungine molto comuni come il mughetto, il piede dell’atleta e la tigna. A destare preoccupazione sono invece le infezioni causate dalla candida auris.

La sintomatologia

Secondo quanto riportato dalla rivista scientifica specializzata Medical Mycology Case Reports, il paziente si è recato in ospedale a causa di difficoltà di deglutizione, voce rauca, tosse, stanchezza e malessere generale. Sottoposto a una tomografia computerizzata all’altezza del collo, i medici hanno individuato un ascesso di pus nei pressi della trachea.

La diagnosi

Dagli esami di laboratorio condotti sui campioni biologici sono state subito rilevate le strutture filamentose simili a quelle tipiche dei funghi, ma non paragonabili a nessuna infezione fungina nota. Dopo aver contattato un centro di ricerca sui funghi dell’Oms, attraverso l’esame del Dna, è stato individuato il responsabile dell’infezione, il Chondrostereum purpureum, fungo della famiglia Cyphellaceae. Le foglie delle piante infettate diventano infatti di colore argenteo, fino a provocare, se non trattate, la morte dell’organismo vegetale.

Il trattamento

Dopo il drenaggio dell’ascesso e un trattamento di 2 mesi con un farmaco antimicotico, l’infezione è stata debellata, senza ripresentarsi successivamente. I medici del Consultant Apollo Multispecialty Hospitals di Calcutta, che si sono occupati della vicenda, hanno dichiarato che “Questo caso evidenzia il potenziale dei funghi delle piante ambientali di causare malattie negli esseri umani e sottolinea l’importanza delle tecniche molecolari per identificare le specie fungine responsabili”. I dettagli della ricerca condotta sul caso che ha visto protagonista il 61enne sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Medical Mycology Case Reports.