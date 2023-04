Un grande Sinner batte Alcaraz e vola in finale al torneo di Miami

Vittoria epica per Jannik Sinner che in semifinale al Torneo “Miami Open”, ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2. L'altoatesino vola così in finale dove affronterà - domani, domenica 2 aprile - Daniil Medvedev. Se vince diventerà numero 6 del mondo e numero 3 nella Race verso Torino.

Sinner ha dimostrato una tenuta mentale fuori dal comune. Nel primo set ha sciupato davvero tanto e ha perso il parziale 7-6. Ma non si è mai arreso, nemmeno per un attimo, dimostrando una tempra da vero campione.

“Anche stasera abbiamo giocato un tennis di altissimo livello - ha detto il tennista azzurro - nel terzo set l'ho visto in difficoltà in un paio di game. Abbiamo giocato in maniera aggressiva, ho vinto io e sono soddisfatto. Finale con Medvedev? Contento di affrontarlo di nuovo, le condizioni saranno diverse rispetto a Rotterdam. Cercherò di fare qualche cambiamento”, conclude. Sinner ha sconfitto per la terza volta in carriera Alcaraz (su sei confronti diretti).

L'altoatesino sta vivendo il suo miglior inizio stagione di sempre: ha vinto 20 delle 24 partite giocate fin qui e 16 delle ultime 18 (in questa prima parte di 2023 solo Medvedev, con 27, e Norrie, con 21, hanno vinto più incontri).