Un nuovo procedimento penale contro Alexei Navalny è stato aperto in Russia

Il giornale online The Insider, vicino a Navalny, riporta le parole dell'avvocato Vadim Kobzev, che racconta che il dissidente si sarebbe rifiutato di condividere la cella con un detenuto estremamente maleodorante, “portato a uno stato completamente animale. L'odore nella cella era tale che era impossibile entrarvi”. Un funzionario e alcuni agenti penitenziari arrivati davanti all'ingresos della cella avrebbero “prima minacciato Navalny, e poi chiamato una squadra di risposta in giubbotti antiproiettile e caschi” che lo avrebbe trascinato nella cella. “Navalny, che non ha opposto alcuna resistenza, ha ricevuto un colpo al ginocchio all'inguine. Una volta in cella, Navalny non ha usato violenza contro il suo compagno di cella, tuttavia, afferrandolo per il colletto, lo ha trascinato all'uscita. Successivamente, è stato bloccato e premuto contro il muro dalla squadra di risposta". A quel punto, sarebbe stato informato del nuovo procedimento penale. "La difesa Navalny è indignata da una provocazione così sfacciata e cinica. Chiediamo una risposta immediata da parte della direzione del Servizio penitenziario federale e dell'ufficio del procuratore", si legge in conclusione.