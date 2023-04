Una frana nel nordest del Congo travolge e uccide almeno 19 persone

Tragedia nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Per ora si contano 19 morti a causa di una frana. Un bilancio forse destinato a salire. La causa, secondo residenti e funzionari, sarebbe stata la pioggia incessante degli ultimi giorni.

Uno dei capi del villaggio di Bulwa (Masisi) territorio della provincia del Nord Kivu, ha raccontato la dinamica di quanto successo. Da quanto si apprende, circa 25 donne si erano recate al piccolo fiume vicino al villaggio, molte di loro accompagnate dai figli, per lavare i panni nelle acque. Ad un tratto, però, una frana ha travolto tutti.

Il ruscello in cui le donne stavano facendo il bucato si trovava ai piedi di una montagna, una zona particolarmente pericolosa in questi giorni di piogge torrenziali nel Congo. L’improvvisa frana non ha dato scampo.