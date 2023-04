Una ragazza sbaglia auto in Texas e il proprietario della vettura spara a lei e a una sua amica

Nuova follia delle armi negli Stati Uniti. In Texas, una cheerleader di nome Heather Roth ha scambiato l'auto di uno sconosciuto per la propria e il proprietario della vettura, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, ha aperto il fuoco ferendo lei e un'altra cheerleader che si trovava nelle vicinanze. La sparatoria è avvenuta a Elgin, non lontano da Austin. La polizia ha arrestato Pedro Tello Rodriguez Jr.

Le ragazze, un gruppo di cheerleader, usavano il parcheggio H-E-B di Elgin come punto di incontro per andare in palestra insieme, utilizzando una sola auto.

Dopo gli allenamenti, le amiche erano arrivate nel logo dove Heather Roth aveva parcheggiato in precedenza la sua vettura e lei aveva aperto per errore la portiera di un'altra auto, scambiandola per la propria. Con spavento per la ragazza, sul sedile del passeggero c'era seduto un uomo e che, sceso dall'auto, si è avvicinato al gruppo di amiche.

Heater ha cercato di scusarsi, ma lui ha iniziato a sparare. La Roth è stata ferita lievemente, mentre la sua amica, Payton Washington, è in gravi condizioni. "Payton è nata con un polmone, nessuno sia spettava che sopravvivesse e tantomeno che potesse eccellere nello sport", ha affermato l'allenatrice delle cheerleader LynneShearre.