Scossa di terremoto di magnitudo di 4.4 nella zona di Catania, ancora nessuna conferma di danni

Dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fanno sapere come la scossa si sia sentita con particolare evidenza nella zona etnea di Acireale e siano arrivate segnalazioni sino a Caltagirone.

Per gli esperti dell'Ingv, per via della profondità, ''stupirebbe l'eventualità di danni'', al momento non segnalati.

L'evento è stato avvertito dalla popolazione a Catania e provincia, ma anche nel Siracusano. Persone si sono riversate in strada. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione.