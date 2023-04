"Uomini volanti" le immagini incredibili del programma militare Usa Gb 'JetSuit'

Le immagini incredibili di “uomini volanti” che arrivano da un video in cui alcuni militari si muovono per alcuni metri raggiungendo in volo una base natante. Il video caricato su You Tube due settimane fa, ha fatto 5,6 milioni di visualizzazioni.

Si tratta del programma Joint Prototyping and Experimentation Maritime (JPEM) in collaborazione con Gravity Industries (Regno Unito) che ha introdotto una capacità Jet Suit per una sola persona per il transito rapido dalla costa al mare e viceversa per missioni congiunte come Maritime Interdiction e Visit Board Ricerca e sequestro (VBSS).