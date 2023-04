Oceano Pacifico. Cade dalla nave da crociera, risulta disperso da due giorni

La Guardia Costiera degli Stati Uniti sta cercando un passeggero di una nave da crociera australiana nelle acque a sud delle Hawaii. La nave Quantum of the Seas della Royal Caribbean ha notificato che l'uomo era caduto in mare martedì sera alle 23.03. A cercarlo anche un aereo HC-130 Hercules decollato alle 7 del mattino successivo ed è arrivato sulla scena a sud della Big Island circa due ore dopo. Dopo sei ore intorno a Big Island, l'equipaggio è tornato all'Air Station Barbers Point di Oahu per fare rifornimento. Le squadre della Guardia Costiera riprenderanno le ricerche nelle prossime ore. Le informazioni sull'individuo scomparso non sono ancora disponibili.

La nave aveva lasciato Brisbane il 12 aprile e si trovava a circa 900 km a sud delle Hawaii al momento dell'incidente.