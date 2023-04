Usa, Corte Suprema mantiene l'accesso alla pillola abortiva. Biden: "Battaglia continua"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato le restrizioni imposte all'uso della pillola abortiva. La decisione, molto attesa, è arrivata nel pomeriggio a Washington. La disposizione rappresenta una vittoria per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si era opposto al divieto di accesso alla pillola.

I giudici, in un breve testo, hanno accolto la richiesta d'urgenza del dipartimento Giustizia e della casa farmaceutica DancoLaboratories, produttrice del mifepristone, lo steroide usato per l'interruzione di gravidanza, respingendo la decisione del giudice conservatore del Texas Matthew Kacsmaryk.

E' la prima vittoria per i sostenitori del diritto all'aborto, da quando l'anno scorso la Corte Suprema ha soppresso a livello federale il diritto all'interruzione di gravidanza, stabilito nel 1973.

"A seguito della decisione della Corte Suprema, il mifepristone rimane disponibile e approvato per un uso sicuro ed efficace mentre continuiamo questa lotta nei tribunali. La posta in gioco non potrebbe essere più alta per le donne in tutta l'America". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, commentando la decisione della Corte Suprema che ha sospeso le restrizioni per l'accesso alla pillola abortiva.

"Continuerò a combattere gli attacchi di matrice politica alla salute delle donne. Ma siamo chiari: il popolo americano deve continuare a usare il proprio voto come voce ed eleggere un Congresso che approvi una legge che ripristini le protezioni della Roe v Wade", ha aggiunto.