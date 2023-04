La Camera Usa vieta alle atlete transgender di competere in gare scolastiche femminili

Con il voto compatto dei Repubblicani, la Camera del Congresso americano ha approvato una proposta di legge che impedirebbe alle scuole e ai college, sostenuti a livello federale, di consentire ad atlete transgender, il cui sesso biologico assegnato alla nascita era maschile, di partecipare a competizioni scolastiche sportive femminili. La proposta, dal titolo ‘Protection of Women and Girls in Sports Act’, promossa dal rappresentante repubblicano della Florida, Greg Steube, è passata con 219 voti a favore e 203 contrari.

E' la prima volta alla Camera che un testo di legge specifico restringe i diritti dei transgender. Per tre volte, in passato, è stato bocciato, in quanto la 'federal civil rights law' proibisce la discriminazione a scuola in base al sesso. I Repubblicani sostengono che vale solo l'identità sessuale registrata alla nascita, e il disegno di legge approvato definisce il sesso come "basato esclusivamente sulla biologia riproduttiva e genetica di una persona alla nascita". Inoltre, i sostenitori affermano che la legge è necessaria per garantire l'equità competitiva.

Il testo difficilmente dovrebbe superare l'esame del Senato, dove i Democratici mantengono la maggioranza, mentre il presidente Joe Biden ha già minacciato che imporrà il suo veto.