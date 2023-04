Vacanze ciociare per Oprah Winfrey: a Fiuggi percorso detox, tra pane, acqua e social

Una delle donne più potenti al mondo, la conduttrice televisiva Oprah Winfrey, ha scelto Fiuggi per una vacanza in Italia, una settimana di 'percorso detox'. Ha soggiornato al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte, insieme ad un gruppo di amiche. Qualche indiscrezione e poi la conferma sulla sua pagina Facebook. Piano alimentare personalizzato, sapori ciociari, escursioni a piedi sui monti, passeggiate in bici tra i borghi. E poi massaggi, terme.