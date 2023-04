Verstappen vince Gp Australia davanti a Hamilton e Alonso

Max Verstappen ha vinto il Gp d'Australia di Formula 1 davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Aston Martin di Fernando Alonso al termine di una gara rocambolesca, caratterizzata da tre bandiere rosse e da un arrivo in parata nell'ultimo giro dietro alla safety car. Gara da dimenticare per la Ferrari: Charles Leclerc è uscito alla prima curva dopo un contatto con Lance Stroll, Carlos Sainz ha ricevuto nel finale di gara una penalità di 5 secondi in occasione dell'ultima ripartenza, per aver causato un incidente con Fernando Alonso, sanzione che lo ha fatto scivolare fuori dalla top ten. Sale così al quarto posto Lance Stroll con l'altra Aston Martin, quinto Sergio Perez con l'altra Red Bull. Per Verstappen si tratta della prima vittoria sul circuito di Melbourne.

Notizia in aggiornamento