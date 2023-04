Vinitaly 2023: al via la nuova edizione tra sapori, salute e cultura. Oltre 4mila espositori

Il Vinitaly è una straordinaria piattaforma di promozione internazionale per la filiera vitivinicola e nella sua 55°edizione, dal 2 al 5 aprile, vanta oltre 4mila espositori da 30 Paesi.

La filiera vale 31,3 miliardi di euro, conta 570mila imprese e 870mila addetti. La produzione conta su 674mila ettari di vigneti lungo l'intero Stivale ed esportazioni che lo scorso anno hanno quasi raggiunto gli 8 miliardi di euro, dopo una crescita durata 10 anni e che ha visto aumentare dell'80% le vendite all'estero.

Il Vinitaly di quest'anno già prima di aprire i battenti aveva registrato numeri record: oltre mille grandi buyer stranieri (130 solo dalla Cina) selezionati da Veronafiere e Ice Agenzia, dopo un road show internazionale. E si evidenziano anche nuove frontiere, specialmente in Africa, Sudamerica e sulle rotte dei Balcani.

Sebbene quindi lo stato di salute nel settore sia ottimo, c'è una minaccia per suo futuro: le crociate anti alcol che stanno portando avanti alcuni Paesi europei. Infatti, alcuni orientamenti dell'Oms e la “Beating Cancer Plan”, strategia della Commissione Ue, demonizzano il consumo di alcol senza fare differenza tra l'uso di superalcolici e quello di vini durante il pasto e senza distinguere tra consumo moderato e abuso.

L'irlanda, ad esempio, intende riportare sulle etichette di vini, birre e superalcolici, messaggi analoghi a quelli presenti sui pacchetti delle sigarette: “L'alcol provoca malattie del fegato”, “alcol e tumori sono collegati in modo diretto”…

Quindi la missione della 55° edizione del Vinitaly è anche quella di educare al buon bere, nella convinzione che bere uno o due bicchieri non sia affatto dannoso come il fumo. Tra i dibattiti proposti durante la manifestazione, infatti, c'è anche quello dedicato ai “Benefici del vino: bevuto con moderazione è salutare”, voluto da Consorzio Valpolicella e Regione Veneto, con il medico e rettore veronese Pierfrancesco Nocini, il nutrizionista Giorgio Calabrese e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. E si parlerà di vino e salute anche con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e con quello della Salute, Orazio Schillaci.

Presente infatti nel salone del buon bere, considerato parte della nostra cultura, il Governo italiano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interverrà negli spazi del ministero dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, anche per premiare i ragazzi vincitori del 7° Concorso enologico Istituti Agrari d'Italia Alta.

E il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo nella inaugurazione di questa 55° edizione ha detto: "In questa grandiosa manifestazione che è il Vinitaly riflettevo su quanto sia importante, per noi, il vino anche a livello culturale, di identità e di tradizione. Non sfuggirà a molti che oggi è la domenica delle Palme, la settimana più importante per la cristianità: il vino è anche un elemento sacro nella nostra cultura, di identità, di tradizione e di orgoglio".

"Spesso - ha aggiunto - quando parlo con persone che provengono da altre parti del mondo, parlo con orgoglio dei nostri vini. Poi quest'anno qui c'è anche l'arte: la mostra "Bacco Divino" presso il padiglione del Masaf. L'arte, il vino. Il fatto che questo accada nella mia città, Verona, mi rende particolarmente orgoglioso, una città che proprio nel Vinitaly e nella fiera dimostra le sue infinite potenzialità"

Il ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, infatti, sostiene che il vino sia anche cultura. E, in prestito dagli Uffizi di Firenze, grazie al ministro dela Cultura, Gennaro Sangiuliano, due capolavori: il Bacco di Caravaggio e quello di Guido Reni, esposti nello spazio del ministero.

Per restare nel campo della contaminazioni, anche tanta musica: quella dell Arena di Verona; Joe Bastianich pronto a creare un abbinamento musicale con i suoi vini cantando ed invitando a cantare tutti coloro che lo desidereranno; il M° Peppe Vessicchio, disarmato della propria bacchetta, presente a un evento sull’Asprinio d’Aversa. Fabrizio Paoletti, liutaio e costruttore delle chitarre usate sui palchi da Bon Jovi e Keith Richards ha già presentato la wine-guitar, realizzata con il legno delle botti di castagno, esposta all’Hard Rock di piazza Bra, uno dei tanti eventi del fuorisalone, Vinitaly & the City.