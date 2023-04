Violenza sessuale sul treno: arrestato un uomo di 36 anni di origini egiziane

Un 36enne di nazionalità egiziana, irregolare in Italia, è stato arrestato per l'episodio di violenza sessuale avvenuto a inizio aprile a bordo di un treno in transito a Milano. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip su richiesta del quinto dipartimento della procura milanese, per gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della vittima, una giovane ragazza, che la mattina del 5 aprile aveva segnalato alla Polfer di Treviglio (Bg) di essere stata vittima a bordo di un treno regionale di violenza sessuale, commessa da un altro viaggiatore. Stando al racconto della giovane, l'uomo sarebbe stato all'inizio "gentile e disponibile" dandole le informazioni da lei richieste poi, "approfittando dell'assenza di altri passeggeri nel frattempo scesi ad altre fermate", l'avrebbe "costretta ad atti sessuali", nonostante la sua resistenza.

Le indagini, viene riferito dalla Polizia di Stato, sono partite subito e hanno portato a ritenere "gravemente indiziato" del fatto il denunciato. Polfer e Squadra Mobile si sono avvalse delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza a bordo del treno. Il 36enne è stato arrestato sulla base di un'ordinanza firmata dal gip su richiesta della Procura, e portato a San Vittore.

"Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato che sono riusciti ad assicurare alla Giustizia l'autore di un così vile crimine. Sin da subito le Forze dell'Ordine e il personale di Trenord si sono messi a disposizione per aiutare la donna e successivamente individuare il criminale". Queste le parole di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, nel commentare l'arresto del 36enne egiziano, accusato di aver aggredito la donna.

"La sicurezza sui treni è un tema importante, sul quale come assessore voglio intervenire con decisione - aggiunge Lucente -. Trenord sta già facendo molto in tal senso, grazie anche all'utilizzo delle videocamere di sorveglianza che, anche in questo caso, hanno permesso di rintracciare l'aggressore. È indubbio che il personale a disposizione non è sufficiente per soddisfare e coprire tutte le tratte regionali".