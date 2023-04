Volley Bergamo-Scandicci 3-0. Alle toscane la gara 2 e volano in semifinale

Scandicci stacca il biglietto per le semifinali scudetto, la stagione di Bergamo proseguirà invece nei play-off per un posto nella prossima Challenge Cup assieme, per il momento, a Firenze e Busto Arsizio. Al PalaIntred la serie dei quarti fra orobiche e toscane si chiude sul 2-0 per le ragazze di Barbolini che, dopo la vittoria nel primo confronto , si ripetono: 3-0 il finale, con parziali di 25-18, 25-14, 25-14. La Savino Del Bene attende ora una fra Casalmaggiore e Milano.

Le rossoblù di Stefano Micoli, hanno cercato disfruttare il campo di casa per vincere e andare allo spareggio di Gara 3, ma non ce l'hanno fatta.

È il settimo confronto ufficiale tra le due formazioni, con il bilancio delle sfide disputate favorevole alla Savino Del Bene Scandicci, in grado di imporsi sette volte contro l'unica vittoria conquistata da Bergamo.