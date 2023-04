Volley femminile, Bergamo-Scandicci. Gara-2 dei quarti della Serie A1 2022/2023

Emma Cagnin: “Avremo dalla nostra il fattore campo”

“Scandicci è a buon diritto una delle squadre di vertice di questo Campionato. Per riuscire a batterla dobbiamo mettere in campo qualche soluzione in più in attacco e ci stiamo lavorando”, spiega l'atleta della Volley Bergamo 1991.

“Dobbiamo anche allenare la battuta, con cui eravamo partite aggressive in Gara 1, ma poi siamo calate. E dobbiamo cercare di essere più ordinate nei momenti decisivi. Avremo però dalla nostra il fattore campo e quando giochiamo in casa siamo sempre cariche”, ha concluso Emma Cagnin.