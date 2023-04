Volley, Scandicci-Milano 3-1. Alle toscane la prima gara di semifinale

Il primo round va a Scandicci. Al PalaWanny si apre la semifinale scudetto fra Savino Del Bene e Vero Volley Milano e a imporsi in gara 1 sono le ragazze di coach Barbolini per 3-1, con parziali di 21-25, 25-12, 25-13, 25-23.

Dopo aver perso il primo set Scandicci si è aggiudicato il secondo e il terzo con punteggi che dimostrano la superiorità messa in campo in queste frazioni di gioco: 25-12 e 25-13. Molto più combattuto e in estremo equilibrio il quarto parziale.

Secondo successo stagionale su tre confronti per le toscane, che in regular season si erano imposte al quinto all'Arena di Monza dopo aver perso, al tie-break, la sfida del PalaWanny all'andata.

Secondo atto domenica sera nella tana delle lombarde: per Scandicci è già match-point.

Nel loro percorso dei playoff le toscane di Massimo Barbolini hanno superato in due partite Bergamo e hanno iniziato con il piede giusto queste gare di semifinale. Dall’altra parte della rete la squadra di coach Marco Gaspari aveva battuto Casalmaggiore a gara-3.

Per la gara-1 dell’altra semifinale, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha travolto 3-0 l'Igor Gorgonzola Novara.