Volley femminile, Conegliano-Busto Arsizio 3-0. Alle venete il Match 1 di Gara 1 della seconda fase

Al Pala Verde di Villorba di Treviso le ragazze della Prosecco Doc Imoco Conegliano vincono con un rotondo 3-0 sulla E-Work Busto Arsizio, partita valevole per il primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley.

Tutto secondo pronostico nel match, come già accaduto nei due confronti di regular season, le venete superano la E-Work Busto Arsizio, con parziali di 25-18, 25-15, 25-19.

Martedì il secondo atto alla E-Work Arena: match-point per le Pantere, le Farfalle obbligate a vincere per non uscire di scena.