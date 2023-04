Volley femminile, Scandicci batte Bergamo con un netto 3-0 nel Match 2 di Gara 1 della seconda fase

A Palazzo Wanny di Firenze le toscane dello Scandicci Savino Del Bene batte il Volley Bergamo 1991 con un rotondo 3-0 partita valevole per il primo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley.

Il tecnico delle lombarde Stefano Micoli aveva dichiarato: "Sono giorni difficili, siamo ancora tutti molto scossi (per la morte della 18enne Julia Ituma, ndr). E pensare al gioco e alle sfide del campo è davvero complicato”.

“Scandicci è una avversaria che conosciamo bene – continua il coach rossoblù – Ma scenderà in campo ancora più carica dopo la vittoria della Coppa CEV, conquistata solo pochi giorni fa. Il nostro primo obiettivo sarà affrontare queste gare senza sentire la pressione dei Play Off, ma anzi con l’entusiasmo per aver raggiunto questo traguardo."