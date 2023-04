L'ambasciatrice USA vede in carcere il giornalista del Wall Street Journal: "E' in buona salute"

Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è "in buona salute". Lo ha sostenuto l'ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, che oggi ha potuto incontrarlo in prigione per la prima volta dalla sua "detenzione ingiusta" che risale al 29 marzo . "È in buona salute e resta forte. Ribadiamo il nostro appello per la sua immediata liberazione", ha scritto Tracy su Twitter in un post con l'hashtag #FreeEvan.

Il reporter è stato arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio e attualmente detenuto nel carcere di Lefortovo. Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto due settimane fa il "rilascio immediato": "Il suo arresto è molto preoccupante. È importante rispettare la libertà di stampa, i diritti dei giornalisti, il loro diritto di porre domande e di svolgere il proprio lavoro", ha detto. All'indomani dell'arresto lo stesso presidente Joe Biden ha detto ai microfoni dei giornalisti alla Casa Bianca: “Let him go”, lasciatelo andare. Ma Biden ha anche risposto ai cronisti che non sarà espulso per rappresaglia l'ambasciatore russo dagli USA.

Secondo i servizi segreti russi è una spia