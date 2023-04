Winnie the Pooh invitato speciale al concerto a Windsor (e ci sarà anche Tom Cruise)

L'incoronazione di Carlo III prevede tre giorni di festeggiamenti. Il 7 maggio è dedicato a un grande concerto che si svolgerà a Windsor e che deve aver dato non pochi grattacapi agli organizzatori dopo i forfait di artisti importanti. Adele e Ed Sheeran, due icone della musica britannica, hanno prontamente declinato l'invito. Così come Elton John, amico personale della principessa Diana. Qualche giorno fa Buckingham Palace ha annunciato la partecipazione di Andrea Bocelli. Sarà l'unica star italiana presente al concerto cui assisteranno ventimila spettatori tra ospiti, aggiudicatori dei biglietti messi in palio e appartenenti ad associazioni di volontariato. Alla lista degli artisti, tra cui Katy Perry, Take That e Lionel Richie, se ne sono via via aggiunti altri: Steve Winwood, il pianista Lang Lang, Olly Murs, Paloma Faith, Tiwa Savage e DJ Pete Tong. La star di Bollywood Sonam Kapoor intratterrà con una performance parlata. Gli ultimi annunciati sono Tom Cruise, la leggenda televisiva Joan Collins, che ha ricevuto da Elisabetta II il titolo di “dama della regina”, e il cantante gallese Sir Tom Jones. Ci sarà anche la “Pussycat Doll” Nicole Scherzinger che ha partecipato anche alle celebrazioni del Giubileo di Platino della sovrana.

gettyimages Tom Cruise, Joan Collins, Tom Jones

Winnie the Pooh, invitato speciale Tra gli ospiti spicca un nome in particolare. Buckingham Palace ha annunciato la presenza al concerto di Winnie The Pooh. L'orsetto amato dai bambini di tutto il mondo arriverà a Windsor direttamente dal suo Bosco dei Cento Acri. Un omaggio a Elisabetta II, che era un'appassionata lettrice dei libri del suo creatore, Alan Alexander Milne. L'orso e la regina, nati entrambi nel 1926, hanno in più occasioni festeggiato insieme il compleanno. Nel 2021 Disney ha distribuito un cortometraggio in cui Winnie the Pooh atterra direttamente a Buckingham Palace legato a un mazzo di palloncini colorati - 95, uno per ogni anno della sovrana - per consegnarle il suo regalo: un vaso di miele gigante. Questa è invece la vignetta con cui l'orsetto ha detto addio alla sua Regina, l'8 settembre del 2022.