Xi Jinping ordina nuove manovre militari contro Taiwan

La Cina ha avviato delle esercitazioni militari intorno a Taiwan che dureranno tre giorni, ha riferito l'agenzia di stampa Xinhua."Queste operazioni servono come un severo avvertimento contro la collusione tra le forze separatiste che cercano l'indipendenza di Taiwan e le forze esterne e contro le loro attività provocatorie", ha dichiarato Shi Yi, portavoce dell'esercito.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver rilevato tre navi da guerra e 13 aerei cinesi intorno all'isola, dopo il ritorno della presidente Tsai Ing-wen dagli Stati Uniti. Il Ministero della Difesa nazionale ha dichiarato che tre navi e 13 aerei sono stati rilevati intorno a Taiwan alle 6 del mattino ora locale di sabato e che "4 degli aerei rilevati hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan e sono entrati nell'ADIZ sud-orientale di Taiwan".

Le esercitazioni militari cinesi minacciano la "stabilita' e la sicurezza" di Taiwan e di tutta la regione. Lo dichiara il ministero della Difesa di Taipei dopo. La Cina ha "usato la visita e i transiti della presidente Tsai negli Stati Uniti come scusa per condurre esercitazioni militari, il che ha seriamente minato la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione", ha dichiarato il ministero della Difesa nazionale in un comunicato.