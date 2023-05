Johansson: "Sulle migrazioni gli Stati sono sottoposti a pressioni, sull'Italia sono enormi"

La Commissaria Europea agli Affari interni Ylva Johansson in questi giorni a Madrid perché a giugno inizia il semestre di presidenza spagnolo ha parlato, con i suoi interlocutori, della sfida principale che la Spagna dovrà affrontare nei prossimi mesi: portare avanti il Patto sulla Migrazione e l'Asilo per garantire la solidarietà tra tutti gli Stati membri di fronte alla pressione migratoria.

E in un’intervista a El Pais, sul futuro del Patto, ha detto: “Penso che raggiungeremo un accordo, quindi non credo che ci saranno grandi divisioni. Penso che troveremo un compromesso che sarà accettabile per un'ampia maggioranza di Stati. È importante capire che i diversi Stati sono sottoposti a diversi tipi di pressione. Un Paese di arrivo subisce un tipo di pressione; un Paese con un gran numero di richiedenti asilo pro capite ne subisce un'altra; un Paese, come la Francia, dove i migranti cercano di andare nel Regno Unito, un'altra ancora; e lo stesso vale per un Paese con un gran numero di rifugiati ucraini. Ci sono diversi tipi di pressioni e la nuova situazione nel Consiglio europeo è che gli Stati membri comprendono le diverse pressioni reciproche. Questo è il modo per raggiungere un compromesso accettabile per la maggioranza".

E sull’Italia e lo stato d’emergenza per motivi migratori è stata molto chiara “ È una decisione nazionale, quindi è di loro competenza. Ma è chiaro che l'Italia è sottoposta a una pressione enorme. Stanno effettuando molte operazioni di salvataggio in mare. Ecco perché dobbiamo dimostrare che non si tratta solo di una questione italiana, ma di una questione europea. Ecco perché mi sono recata in Tunisia, ad esempio, per firmare questo accordo. Capisco che uno degli scopi di tale stato di emergenza sia quello di poter aumentare più rapidamente la capacità e l'accesso ai fondi nazionali da dedicare alla migrazione. Ciò ha senso e sono lieta che lo stato di emergenza non comporti l'abrogazione di alcuna legislazione in materia di migrazione e asilo”.