Livorno, carabiniere sferra calcio in faccia a un uomo arrestato: "Condotta non in linea con Arma"

Un calcio in faccia a un giovane già fermato e steso a terra.

Sono le immagini shock contenute in un video diventato virale che mostra un fermo in strada operato da due carabinieri; un nuovo caso simile a quello recente di Milano, questa volta a Livorno.

Uno dei due militari sferra un calcio in faccia al ragazzo già bloccato dal collega. I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola 'Fermo' mentre è a terra. Il giovane, viene ammanettato, un militare lo tiene per il collo, urla: "mi fa male la gamba". E poi: "La gente mi guarda, così mi fanno le foto".

Il fatto è avvenuto il 24 maggio. L'uomo aveva rubato delle cuffie per il cellulare e cibo per cani.

I Carabinieri, interpellati da La Presse, affermano che: “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell'Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo a un incarico non operativo".