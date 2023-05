Via la parola "razza" dai documenti e da tutti gli atti della Pubblica Amministrazione

“Abbiamo sottoscritto e votato con convinzione l’emendamento che impedirà d’ora in avanti in tutti gli atti e documenti delle pubbliche amministrazioni l’utilizzo del termine 'razza', che sarà sostituito con quello di 'nazionalità'. Seppur non venga più utilizzato da tempo e sia citato nella Costituzione, è un concetto non più in linea coi nostri tempi, che potrebbe apparire discriminatorio nei confronti di qualcuno. Doveva dunque essere superato. Forza Italia e tutti i partiti del centrodestra hanno votato la proposta presentata dal Partito democratico al decreto per il rafforzamento della pubblica amministrazione, una proposta che aveva già avuto il via libera del Governo. È la dimostrazione che su questo, come su altri temi che riguardano i diritti e dunque il livello stesso di civiltà del nostro Paese, non esistono distinguo o divisioni. Il progetto di riforme istituzionali che il Parlamento esaminerà nelle prossime settimane potrebbe essere l’occasione per superare definitivamente il concetto anche nella nostra Costituzione”. Così il deputato Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, commentando l'approvazione di emendamento al decreto per il potenziamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, all'esame delle Commissioni.