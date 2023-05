Primo maggio tra pioggia e temperature miti. Allerta gialla in 11 regioni

L’arrivo di una vasta area di origine atlantica è la causa del peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro Paese. Allerta gialla per Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria in alcuni settori del Piemonte e della Sicilia. Le più colpite le zone peninsulari e su quelle interne delle regioni del centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo - si legge in una nota – impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero provocare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).”