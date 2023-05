100 anni fa nasceva Don Lorenzo Milani, il prete di Barbiana che voleva una scuola inclusiva

"Ognuno di noi ha un debito di riconoscenza verso don Milani per quello che ha scritto e ha fatto. Gli siamo grati perché ha fatto nascere qualcosa che è arrivato in tutto il mondo", ha detto Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, in occasione dell'anniversario.

I portoni della chiesetta di Barbiana e della chiesa di Vicchio (Firenze) sono stati rivestiti di sottili fogli dorati, ricavati dalle coperte termiche usate per soccorrere i migranti. E' “Eldorato”, l'installazione dell'artista Giovanni De Gara, proposta in collaborazione col Comune di Vicchio nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani. "Eldorato", spiega una nota, è un progetto che racconta l'illusione di questo millennio: l'esistenza di una terra dorata dove ci sono benessere e futuro. Una terra lontana di cui si sa poco e di cui si immaginano meraviglie; una terra al di là della linea dell'orizzonte che ce la nasconde. L'artista riveste di color oro i portali delle chiese utilizzando come materia un oggetto salva-vita, ovvero le coperte isotermiche normalmente usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità naturali. L'obiettivo è promuovere una riflessione sul tema dell'accoglienza verso ogni individuo, senza distinzione di etnia, genere e credo.

In programma a Barbiana anche la XXII edizione della Marcia con il patrocinio di Anci, Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze e Unione Comuni Mugello. In occasione del Centenario della nascita di don Milani il Comitato nazionale vuole promuovere la riflessione sull'attualità del suo messaggio. Sono già in programma una serie di eventi nazionali sui temi cari al priore di Barbiana: la Chiesa, la scuola, la dignità del lavoro, la Costituzione.

Dopo pochi giorni comincia a radunare i giovani della nuova parrocchia in canonica con una scuola popolare simile a quella di San Donato. Il pomeriggio fa doposcuola in canonica ai ragazzi della scuola elementare statale.

Nel novembre del 1943 entra in Seminario Maggiore di Firenze. Il 13 luglio 1947 viene ordinato prete e mandato in modo provvisorio a Montespertoli ad aiutare per un breve periodo don Bonanni e poi, nell'ottobre 1947 a San Donato di Calenzano (Firenze).

L'interesse per la pittura sacra spinge Lorenzo ad approfondire la conoscenza del Vangelo. In questi anni incontra incontrò don Raffaello Bensi, un autorevole sacerdote fiorentino che diventa il suo direttore spirituale.

Don Lorenzo Milani nasce in una colta famiglia borghese. E' figlio di Albano Milani Comparetti e di Alice Weiss. Nel 1930 da Firenze la famiglia si trasferisce a Milano dove don Lorenzo studia fino alla maturità classica. Dall'estate del 1941 Lorenzo si dedica alla pittura iscrivendosi dopo qualche mese di studio privato all'Accademia di Brera. Nell'ottobre del 1942, in tempo di guerra, la famiglia Milani ritorna a Firenze.

Nel 1956 rinuncia alla scuola serale e organizza per i primi sei ragazzi che avevano finito le elementari una scuola di avviamento industriale.

Nel maggio del 1958 dà alle stampe "Esperienze pastorali" iniziato otto anni prima a San Donato in cui invita a una profonda trasformazione della Chiesa, di cui contesta anche l'appoggio alla Democrazia Cristiana. Nel dicembre dello stesso anno il libro viene ritirato dal commercio per disposizione del Sant'Uffizio, perché ne viene ritenuta ''inopportuna'' la lettura.

Nel dicembre del 1960 Don Lorenzo accusa i primi sintomi del male (linfogranuloma) che sette anni dopo lo porterà alla morte.

Nel febbraio del 1965 scrive una lettera aperta a un gruppo di cappellani militari toscani, che in un loro comunicato avevano definito l'obiezione di coscienza ''estranea al Comandamento cristiano dell'amore e espressione di viltà''. In 'L'obbedienza non è più una virtù' sottolinea che ognuno è responsabile di quel che fa, anche se esegue ordini superiori. Mette in guardia dalle "armi attuali che mirano direttamente ai civili" e da "una simile guerra" alla quale "mi pare coerente dire che il cristiano non potrà partecipare nemmeno come cuciniere". Insegna ai suoi ragazzi che "se un ufficiale desse loro ordini da paranoico hanno solo il dovere di legarlo ben stretto e portarlo in una casa di cura".

La lettera viene incriminata e don Lorenzo rinviato a giudizio per apologia di reato. Al processo, che si svolge a Roma, non partecipa a causa della sua grave malattia, inviando un'autodifesa scritta. Il 15 febbraio 1966, il processo in prima istanza si conclude con l'assoluzione, ma su ricorso del pubblico ministero, la Corte d'Appello, quando don Lorenzo è già morto, modificherà la sentenza di primo grado, condannando lo scritto.

Nel luglio 1966 insieme ai ragazzi della scuola di Barbiana, Don Lorenzo Milani inizia la stesura di "Lettera a una professoressa", manifesto per una scuola davvero inclusiva e contributo che inciderà sul futuro dell'istruzione italiana. Muore a Firenze il 26 giugno 1967 a 44 anni.