18enne di origini egiziane aggredito e accoltellato in centro: ricoverato è in prognosi riservata

Un giovane egiziano è stato aggredito in centro a Milano da altri coetanei che prima lo hanno preso a calci e pugni e poi ferito con un coccio di bottiglia e un coltello.

Il 18enne è stato trasportato all'ospedale S.Gerardo di Monza ma non si troverebbe in pericolo di vita. L' episodio è accaduto ieri intorno alle 19.30 in via Fratelli Castiglioni, nei pressi di piazza Gae Aulenti, ma è stato riferito oggi dai Carabinieri che indagano.

L'aggressione, nata probabilmente a seguito di una lite, ha creato momenti di paura tra la gente che a quell'ora affollava la zona, una delle 'movide' cittadine più note.

Secondo le prime informazioni riferite, a ferire il 18enne sarebbero stati due ragazzi in particolare, anch'essi nordafricani, che avrebbero fatto parte di un gruppo più ampio tra i 13 e i 20 anni. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza, in gravi condizioni ma, al momento, non in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno trovato sul posto e sequestrato il coltello presumibilmente usato per il ferimento, e -si legge in una nota- stanno "vagliando le immagini di videosorveglianza della zona e acquisendo dichiarazioni testimoniali per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e definirne le responsabilità".