Una donna di 34 anni è stata trovata morta in un appartamento di via Pascoli a Cassino, in provincia di Frosinone.

Il corpo è stato trovato intorno alle 14.30 e su di esso sono presenti alcune ferite da un'arma da taglio. L'appartamento risulta affittato ad una donna di nazionalità straniera.

Sono in corso le indagini della polizia di Stato per risalire alla dinamica di quanto accaduto. Sul posto la sezione Omicidi della Squadra Mobile di Frosinone.