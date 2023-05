40 anni fa la scomparsa a Roma della 15enne Mirella Gregori. 45 giorni dopo spariva Emanuela Orlandi

Riflettori puntati, libri, talk show, persino un documentario su Netflix per la cittadina vaticana, laddove Mirella è stata spesso considerata "solo un'appendice di Emanuela" come ha sottolineato la sorella Maria Antonietta che, solo un mese fa, è stata ospite del programma di Rai Uno ‘Oggi è un altro giorno’ in cui si ripercorreva la vicenda.

Il 7 maggio del 1983 la 15enne Mirella Gregori uscì dalla sua casa di Roma per non farvi mai più ritorno. Un nome quello della Gregori legato a doppio filo a quello di Emanuela Orlandi , anche lei scomparsa nel nulla appena 46 giorni dopo, ricevendo però dai media un'attenzione molto più alta rispetto a quella dedicata a Mirella.

"Mamma, scendo, torno tra poco", furono le ultime parole di Mirella. Uscita, non fece più ritorno nella sua casa in via Nomentana, a Roma. Descritta da tutti come una ragazza normale, era alunna in un istituto tecnico, quel giorno fu chiamata al citofono da una persona che disse di chiamarsi Alessandro ma che lei non conosceva.

Dopo un attimo di titubanza - "Se non mi dici chi sei, non scendo", avrebbe detto - Mirella decise poi di incontrare questa persona alle 15. A quell'ora la giovane disse alla madre che aveva un appuntamento al monumento al bersagliere di Porta Pia con un vecchio compagno di classe. Il ragazzo sarà poi sentito dagli inquirenti e dichiarerà che quel pomeriggio aveva un altro impegno altrove. Da quel momento la famiglia non ha più avuto notizie. Per settimane la vicenda di Mirella passò quasi in sordina sui giornali. Ma poi, un mese e mezzo dopo, il 22 giugno 1983, sparì Orlandi, cittadina vaticana. È da allora che le storie delle due ragazze si intrecciano.