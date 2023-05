Mattarella celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Il 9 maggio del 1978 fu ritrovato a Roma, in via Caetani, il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana e più volte presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate rosse. Dal 2007, in quella data, si celebra il "Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo". Alle 10, proprio in via Caetani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona di fiori sotto la lapide che ricorda il drammatico avvenimento. Alle 11 è prevista poi la cerimonia al Quirinale, a cui partecipa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Alle 11.30 l'omaggio di una delegazione del Partito democratico alla lapide in ricordo di Aldo Moro in via Caetani. La delegazione sarà composta dalla segretaria Elly Schlein e dai presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.