A 2 settimane dall'esecuzione la Corte Suprema Usa sospende una condanna a morte in Oklahoma

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha fermato l'esecuzione di Richard Glossip, condannato a morte in Oklahoma, per il quale la Procura generale dello Stato non sosteneva più la pena capitale. Il ricorso era stato presentato dallo stesso Glossip con il sostegno della Procura generale dell'Oklahoma, che ha chiesto di cancellare l'esecuzione che era in programma il 18 maggio. La decisione della Corte era molto attesa, il caso di Glossip aveva attirato l'attenzione nazionale e internazionale, in parte a causa del notevole intervento di un gruppo bipartisan di avvocati e del procuratore generale Gentner F. Drummond.

L'uomo, oggi 60enne, era stato condannato per aver commissionato nel 1997 l'omicidio del suo capo in un motel di Oklahoma City nel quale lavoravano. Glossip, la cui esecuzione è stata programmata per ben nove volte, ha a lungo professato la sua innocenza. In una prima revisione del processo il procuratore generale Gentner Drummond aveva stabilito che non ha ricevuto un processo equo ma la corte d'appello dello Stato ha rigettato lo stop alla condanna.

La vicenda di Glossip è già stata anche all'esame della Corte Suprema, compreso un ricorso presentato insieme ad altri condannati a morte nel 2015 riguardante il protocollo per l'iniezione letale utilizzata nelle esecuzioni. In quell'occasione, la Corte respinse il ricorso. Glossip ha già evitato per un soffio di essere giustiziato in altre occasioni, compreso nel 2015, pochi mesi dopo il giudizio della Corte Suprema. In quella circostanza a fermare all'ultimo minuto l'esecuzione furono le autorità dell'Oklahoma, per problemi legati al farmaco che doveva essere utilizzato per l'iniezione letale.

Nell'ultimo ricorso si sostiene, tra le altre cose, che i pubblici ministeri avevano privato gli avvocati di Glossip di informazioni chiave su un testimone cruciale e non avevano corretto una falsa testimonianza nel caso. Ora la massima corte ha bloccato l'esecuzione, senza tuttavia dichiarare Glossip innocente, dunque è possibile che si terrà un nuovo processo.