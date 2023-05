A 79 anni Robert De Niro di nuovo papà: è la settima volta

L'attore premio Oscar, Robert De Niro, è diventato padre per la settima volta a 79 anni. L'attore ha annunciato la nascita del figlio in una recente intervista con Brittnee Blair di Et Canada. Gli altri figli dell'attore sono Drena, raphael, ulian, Elliot, Aaron ed Helen. "Sette, in realtà... Ho appena avuto un bambino", ha detto nell'intervista De Niro, dopo che la giornalista gliene aveva attribuiti sei. L'attore, che sta promuovendo il suo ultimo film “About My Father”, ha continuato a parlare della sua paternità dicendo che non si vede come un 'simpatico papà', aggiungendo che di tanto in tanto non è d'accordo con i suoi figli, specialmente con i più giovani.