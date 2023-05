A 97 anni cerca su Facebook i compagni di scuola: una risponde e la incontra in videochiamata

Fiorella Ingrao, classe 1925, all'alba dei suoi 97 anni non si accontenta di passare le giornate davanti alla televisione e nemmeno di fare le parole crociate. Il suo esercizio preferito è allenare la memoria che va inevitabilmente agli anni più felici, quelli della sua giovinezza.

In particolare ha un desiderio: rivedere i suoi compagni di classe che hanno frequentato con lei il liceo classico Giulio Cesare di Roma, quello cantato anche da Antonello Venditti un po' di anni dopo.

Così, per realizzarlo, ha preso carta e penna e ha scritto su un foglio: "Sono Fiorella Ingrao di Roma, classe 1925. Mi farebbe piacere contattare via Internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma, dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo (sezione b) fino alla maturità”.

Il foglio rigorosamente a quadretti, così familiare per una professoressa di matematica, la calligrafia in stampatello, l'uso della matita per cancellare eventuali errori, i margini lasciati in bianco per rendere tutto più ordinato. Un appello gentile con dovizia di particolari sulla classe, "la capoclasse Di Cristofaro, la bella Pescatori, la bravissima Todaro, i fratelli Occorsio e i fratelli Simonetti". L'accenno ai professori della sezione B.

Poi ha chiesto alla nipote Valentina di diffondere la lettera sui social e quel messaggio ha iniziato a girare in rete. Da allora sono stati tantissimi a scriverle, soprattutto ex alunni, perché Fiorella ha insegnato Matematica in un liceo.

La nipote non si aspettava un'eco del genere: in poche ore i 'mi piace' sono schizzati alle stelle e così le condivisioni. E sono arrivati i primi riscontri: "Molti alunni di nonna, che insegnava al liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando. Se la ricordano e vorrebbero incontrarla, sarebbe bellissimo". Non solo, "mi ha scritto anche il figlio di un compagno di classe, adesso cercheremo di farli incontrare. Chissà che emozione, così tanti anni dopo", racconta la nipote, consapevole del fatto che molti personaggi citati nella lettera potrebbero non esserci più. I commenti sono tanti, c'è pure chi non conosce Fiorella e non ha frequentato il Giulio Cesare ma è colpito dalla sua storia: "Mi ha rallegrato la giornata", scrive Antonella.

Il post con la lettera di Fiorella ha raggiunto anche la bacheca di una signora che ha rifatto i conti, allineato le scuole, e ha capito che una delle compagne di classe di Fiorella è stata sua madre Serena.

L'incontro tra le due ex compagne è avvenuto tramite una videochiamata, tra ricordi, nomi e cognomi di amici di classe di più di 80 anni fa, e fatti snocciolati come fossero avvenuti il giorno prima, con una lucidità che farebbe invidia anche a un ventenne. Fiorella ricorda anche dove era seduta in classe, mentre parla con la sua amica disegna a parole una piantina dell'aula. La telefonata passa così, con i capelli bianchi ma lo spirito di due 97enni che ritornano ragazzine, seppure per pochi minuti.