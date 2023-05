A Bologna infermieri restano a dormire in ospedale per essere in turno oggi

Con tante strade chiuse a causa del maltempo a Bologna alcuni infermieri degli ospedali cittadini hanno deciso di dormire in corsia per essere presenti al lavoro oggi. Sono le stesse aziende sanitarie del capoluogo a renderlo noto, spiegando che al momento sono "garantiti tutti i servizi sanitari" dell'Ausl, del Policlinico Sant'Orsola e dell'Istituto ortopedico Rizzoli. "Nonostante alcuni disagi causati dal forte maltempo e dalla conseguente difficoltà di accesso alle strutture, sia per i cittadini sia per gli operatori", oggi è comunque "garantita l'attività chirurgica, clinica, diagnostica e assistenziale" dei tre ospedali". E appunto "in considerazione delle forti difficoltà negli spostamenti, per garantire la propria presenza nella giornata di oggi alcuni infermieri del Rizzoli, Sant'Orsola e del Maggiore hanno scelto di dormire in ospedale".

Criticità si registrano invece a Castenaso, dove il Poliambulatorio "è stato chiuso a causa dell'allagamento dell'atrio". Confermato poi lo stop alle attività chirurgiche programmate all'ospedale di Budrio, per poter ricoverare 11 pazienti del Centro protesi Inail di Vigorso. Il Rizzoli invece ha trasferito nella sua sede centrale i suoi 32 pazienti che erano ricoverati a Villalba. "I pazienti che avevano appuntamenti a Castenaso per ieri e oggi e non si sono potuti presentare sono stati contattati per individuare una nuova sede vicina”, precisa l'Ausl di Bologna.

Per oggi è previsto anche il "funzionamento parziale degli sportelli Cup che lavoreranno nella fascia mattutina, mentre saranno chiusi nel pomeriggio per consentire agli operatori di raggiungere le loro case". Il 118, infine, ha rafforzato la sua presenza sul territorio con l'aggiunta di 18 mezzi: 11 su Bologna città, in cinque postazioni operative; due a Budrio; uno San Giovanni in Persiceto, a Monterenzio, a Loiano, a Serravalle e a Imola.