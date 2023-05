A Roma la festa per i 162 anni dell'Esercito

Il lancio dei paracadutisti, l'ingresso della compagnia d'onore, l'alza bandiera. È cominciata così la celebrazione del 162esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza del Presidente del Senato, Ignazio La Russa e dei vertici militari.

Tantissimi gli eventi celebrativi volti a “consolidare la vicinanza della Forza Armata alla popolazione e mostrare il volto rassicurante dello Stato”. Fra questi, le attività del “Villaggio Esercito” (iniziate il 29 aprile) che culmineranno oggi, 4 maggio, con la cerimonia militare e il saggio ginnico dei bersaglieri.

Gli allestimenti in piazza: la parete di arrampicata di roccia, percorso military fitness Folgore; il simulatore di volo “Rolfo” dell’Aviazione dell’Esercito, quello di tiro biathlon, lo stand dimostrativo con striscia addestrativa per ricerca ordigni ed esplosivi, il robot Counter-Improvised Explosive Devices, il simulatore Live and Virtual Station Training VBS-3 e i mezzi in mostra statica.

Le prime immagini della celebrazione a Piazza del Popolo