Milano, ferisce la professoressa e poi minaccia i compagni di scuola con una pistola giocattolo

E' atteso in giornata l'arrivo di Giuseppe Valditara ad Abbiategrasso dove questa mattina una professoressa è stata aggredita da uno studente ad Abbiategrasso. L'episodio è avvenuto all'istituto IIS Alessandrini di via Einaudi. L'insegnante, 51 anni, non è in gravi condizioni.

"Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante. Dopo l'esperienza del Covid - ha detto il ministro dell'Istruzione al Pact for Innovation Summit- gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quell arelazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo".

L'insegnante, ferita alla testa e al braccio con un'arma da taglio, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Nella colluttazione anche il 16enne ha riportato lievi ferite ed è stato condotto al San Paolo di Milano dopo essere stato bloccato dai carabinieri.