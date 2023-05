Addio a Martin Amis, scrittore della "nuova sgradevolezza"

Martin Louis Amis è morto nella sua abitazione in Florida per un tumore all'esofago: lo fa sapere il New York Times citando la moglie, la scrittrice Isabel Fonseca.



Figlio d'arte (suo padre Kingsley fu autore di più di venti romanzi, oltre a raccolte di poesie e saggi), è noto soprattutto per Il dossier Rachel (1973), Money (1984), Territori londinesi (1989) e La freccia del tempo (1991) per cui fu candidato al Booker Prize e che resta nella storia della letteratura per la tecnica innovativa: il tempo della narrazione, infatti, scorre all'indietro.



Le sue opere sono permeate di sarcasmo e prendono di mira soprattutto quelle che l'autore considera l'assurdità e l'ingiustizia della società occidentale "tardo-capitalista", tanto che il New York Times ha parlato di lui come del maestro della "nuova sgradevolezza" (new unpleasantness).



L'autore, originario di Oxford, è stato fino al 2011 docente di Scrittura Creativa all'Università di Manchester.