Affitti troppo cari: studentessa di ingegneria ambientale dorme in tenda davanti al Politecnico

Ha deciso di vivere in una tenda davanti al Politecnico di Milano. Così Ilaria Lamera, studentessa al quarto anno di Ingegneria ambientale del Politecnico di Milano, ha iniziato la sua protesta contro il caro affitti. "Vivo in provincia di Bergamo e con le lezioni di nuovo in presenza ho iniziato a cercare una sistemazione a Milano. Ho trovato solo una stanza in affitto a 600 euro al mese. Disperata ho pensato di mettermi qui in una tenda per denunciare questa situazione”, racconta la 23enne che, insieme ai ragazzi della 'Terna Sinistrorsa', chiede alloggi a prezzi sostenibili. Accampata da martedì scorso in piazza Leonardo da Vinci, davanti all'università, la giovane studentessa ha attirato l'attenzione dei media e anche dei politici. “Ieri nel pomeriggio sul tardi è passato Pierfranecsco Majorino ed è riuscito a chiamare Elly Schlein e a passarmela. Mi sono confrontata anche con lei” ha raccontato in un'intervista al programma Agorà in onda su Rai tre. In attesa di riscontro da parte della politica intanto Ilaria ha incontrato la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto. "Ieri ero a Roma e stamattina sono andata a parlarle. Le ho detto che la sosteniamo in questa battaglia che combattiamo anche noi per quanto possibile" ha spiegato all'Ansa Sciuto. "Come rettori è una cosa che denunciamo da tempo. L'ho detto anche al sindaco: Milano è una città per persone anziane e ricche e ci vogliono alloggi non solo per gli studenti - aggiunge - ma anche per chi si laurea e con lo stipendio non paga l'affitto".



ansa Ilaria Lamera studentessa del Politecnico in tenda in piazza Leonardo per protestare contro il caro affittii, Milano

"A Ilaria ho detto che io ci tengo che faccia l'università chi ha voglia di studiare, non solo chi se lo può permettere" ha aggiunto la rettrice. Per questo da poco il Politecnico ha stanziato "un milione di euro" per una misura di aiuto all'affitto, che si aggiunge a quelle già presenti. "Prima gli studenti dovevano presentare il contratto d'affitto, ora con questa misura vediamo di semplificare le cose, con un aiuto ad esempio anche ai pendolari, considerando ad esempio che Trenord non ha abbonamenti per studenti. Ma dobbiamo definirla esattamente". "La situazione - racconta la rettrice - è esplosa dopo il Covid", in parte perché per i proprietari è più conveniente affittare ai turisti per brevi periodi. "Prima succedeva solo con la settimana del Salone, ora è così tutto l'anno" aggiunge. A settembre l'università avrà duemila posti letto nelle sue residenze, a cui se ne aggiungeranno altri 250 il prossimo anno e altri 500 nel 2026. "Per costruirli ci vogliono tempo e soldi e noi facciamo la nostra parte ma è poco", anzi con una popolazione studentesca di 47.959 iscritti (dato di marzo) di cui un terzo stranieri, si tratta di una goccia nel mare. "Il sindaco Sala e l'assessore Maran hanno ben presente la situazione. Non è facile trovare una soluzione perché i privati sono privati". Secondo Sciuto, "bisogna che si mettano insieme tutti gli organismi Comune, Regione, Stato: bisogna trovare un modo di calmierare il mercato e credo - aggiunge Sciuto - che il Comune abbia la volontà di farlo". Si era parlato di una possibilità di limitare gli affitti brevi ad esempio. Non c'è una facile soluzione ma di certo, conclude la rettrice, "i nostri studenti sono molto in difficoltà".