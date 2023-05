Al Festival di Cannes è il giorno di Marco Bellocchio

Questa è la trama del primo film italiano in concorso: "Rapito di Marco Bellocchio con Barbara Ronchi, Filippo Timi e Fabrizio Gifuni, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Enea Sala (Edgardo Mortara da bambino), Leonardo Maltese (Edgardo ragazzo). Completano il cast Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, Corrado Invernizzi, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Renato Sarti, Fabrizio Contri, Federica Fracassi.

La proiezione ufficiale di “Rapito” è prevista per questa sera e il film, distribuito in sala dal 25 maggio da 01 Distribution, è una produzione IBC Movie e Kavac Film con Rai Cinema in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia) e The Match Factory (Germania) ed è prodotto da Beppe Caschetto e Simone Gattoni, coprodotto con la partecipazione di Canal +, Cine' + e Br/Arte France Cinema in associazione con Film-und Medienstiftung NRW con il supporto di Region Ile-de-France. Il film gode del contributo selettivo del MIC Ministero della Cultura e del sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso l'Emilia-Romagna Film Commission.