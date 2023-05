Festival dello Sviluppo sostenibile. Soldi: "La sostenibilità è un concetto trasversale e inclusivo"

La settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile è alle porte: dall’8 al 24 maggio la manifestazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale, con alcune tappe principali a Napoli, Bologna, Torino, Milano e Roma, per sensibilizzare il Paese sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale. Oggi si è tenuta, presso Rai Radio in via Asiago a Roma, la conferenza stampa di presentazione del Festival. Hanno preso parte all'evento i Presidenti dell’Alleanza, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il Direttore scientifico, Enrico Giovannini, la Presidente Rai, Marinella Soldi, e i rappresentanti dei partner del Festival.

"La sostenibilità è un concetto trasversale che include tutti i temi ESG: la cura del pianeta si può realizzare solo se interconnessa alla sostenibilità sociale ed economica". Con queste parole, Marinella Soldi, Presidente della Rai ha inaugurato la conferenza stampa di presentazione. "Nessuno deve rimanere indietro, ormai sappiamo cosa rischiamo se non ci adeguiamo ad un modello sostenibile e sappiamo che questo modello deve essere misurabile e non astratto. Per questo Rai deve mettere al centro della propria strategia editoriale e del proprio impegno quotidiano le giovani generazioni, per avvicinarle sempre di più al Servizio Pubblico con proposte editoriali adatte alla loro sensibilità, competenza e ai loro interessi" ha proseguito Soldi.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile presentato oggi è organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con la media partnership della Rai.

La kermesse torna finalmente in presenza, dopo il blocco dovuto alla pandemia, e lo fa con un programma ricco di novità, itinerante, basato su centinaia di iniziative promosse dalla società civile in Italia e nel mondo, articolato in cinque tappe principali in altrettante grandi città italiane, dedicate ciascuna ad approfondire una diversa dimensione della sostenibilità.

Quella sociale sarà di scena a Napoli dall'8 al 10 maggio; il tema ambientale sarà sviluppato a Bologna dall'11 al 14 maggio; mentre gli aspetti economici saranno oggetto della tappa milanese dal 15 al 17 maggio; il tema culturale andrà in scena a Torino dal 18 al 22 maggio; infine, quello istituzionale a Roma il 23 e 24 maggio, dove si concluderà con un incontro presso la Camera dei Deputati, nel corso del quale verrà illustrato il frutto dei 17 giorni di riflessione.