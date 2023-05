Alessia Marcuzzi dalla parte degli orsi. Il video da Yellowstone: "La vendetta non serve"

Interviene anche la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi nel dibattito sull'abbattimento, in Trentino, degli orsi considerati pericolosi. La morte del runner Andrea Papi, ucciso da un orso tra i boschi di Caldes, a Trento, ha riaperto una questione controversa. Il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, con un'ordinanza emessa due giorni fa, ha di nuovo disposto l'abbattimento dell'orsa JJ4, responsabile della morte del giovane.

"Dal parco di Yellowstone, dove il traffico si ferma per far passare mamma orsa e i suoi cuccioli. Con questo post non voglio far passare la morte di Andrea Papi in secondo piano, e non possiamo paragonare il parco naturale di Yellowstone con i boschi limitrofi ai paesi in Trentino, ma voglio far capire che con una buona gestione e spiegazione di come poter convivere con questi animali (che ricordiamoci sono i proprietari del bosco più di noi!) forse si poteva evitare quella tragedia".

Così Alessia Marcuzzi, postando sul suo profilo Instagram un video in cui si vede una mamma orsa attraversare la strada del parco statunitense. "Riporto qui le parole del padre (di Andrea Papi ndr): 'Le vendette simboliche non ci interessano, la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un’orsa. Ucciderla non significa fare giustizia'". Il post si conclude con l'hastag #iostocongliorsi.