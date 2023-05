Al via gli Stati Generali della Natalità. Mattarella: "Agevolare la formazione delle famiglie"

“Un figlio non è solo un affare di famiglia', un fatto privato, ma un investimento per il Bene Comune. Un figlio è di tutti e per tutti”. Con questa premessa si aprono le porte all'Auditorium della Conciliazione di Roma degli Stati Generali della Natalità, l'evento dedicato all'analisi dello stato di salute demografico del nostro Paese, i nteressato dal più grave calo delle nascite da 160 anni a questa parte.

"La natalità è un tema che riguarda la salute economica e sociale del Paese. Non c'entrano i valori o gli schieramenti politici, ma cosa accade nel presente e cosa accadrà nel futuro a tutti noi, nessuno escluso. Un dato su tutti: siamo al record negativo di 339 mila nascite a fronte di700 mila morti. Se non cambia qualcosa, tra qualche anno, crollerà tutto". Lo ha detto il presidente della Fondazione perla Natalità Gigi De Palo aprendo la terza edizione degli Stati Generali dal titolo "Sos-Tenere#quota500mila", a cui domani parteciperanno anche Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni.

De Palo ha ricordato che le aziende "già oggi fanno fatica a trovare lavoratori, figurarsi tra qualche anno" e si è chiesto: "Il Pil? Se non ci sono lavoratori chi produrrà ricchezza? I media? A che serve la digitalizzazione se non nascono più nativi digitali? Lo sport? Da un paio di anni il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini lamenta il fatto che in Italia ci sono pochi attaccanti. È così: se nascono meno bambini diminuisce la possibilità di scelta. Le banche? Le scuole? L'Italia oggi stabilmente all'ottavo posto come potenza economica del mondo se non inverte la rotta tra una ventina d'anni crollerà al 25º posto. Natalità ed economia sono strettamente collegate".

"Senza contare che la nascita di un figlio - ha proseguito - migliora anche la qualità della nostra cittadinanza: una società più anziana ha come effetto non solo quello di minore forza lavoro, ma anche di minore forza creativa e innovativa. E questo sta incidendo e inciderà sempre di più sulla qualità della vita di tutti, a qualsiasi schieramento apparteniamo e qualsiasi siano i nostri valori di riferimento".

"La struttura demografica italiana manifesta uno squilibrio che deve richiamare l'attenzione", scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio indirizzato agli Stati Generali della Natalità: “Alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di carattere materiale e di accesso ai servizi che rendono ardua la strada della genitorialità. Si tratta di una puntuale prescrizione della Costituzione che, all'articolo 31, richiama la Repubblica, ”ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose". Proteggendo "la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari e tale scopo".

Politiche abitative, fiscali e sociali appropriate, conciliare l'equilibrio tra vita e lavoro, sono questioni fondamentali per lo sviluppo delle famiglie. Il tema interpella in particolare i giovani, costretti, sovente, a rimandare il proposito di formare una famiglia inattesa di "tempi migliori", posticipando l'esperienza della genitorialità fino, a volte, alla definitiva rinuncia. La nascita di un figlio è segnale di speranza e di continuità delle comunità".