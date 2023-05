All'asta per la prima volta le fotografie originali del libro "Sex" di Madonna

Le stampe originali e autografate degli scatti del libro “Sex” di Madonna andranno all'asta per la prima volta da Christie's a New York il prossimo autunno per celebrare il 30/o anniversario della pubblicazione, avvenuta nel 1992.

Saranno messe in vendita oltre 40 immagini firmate da Madonna e dall'autore, il fotografo di moda Steven Meisel, con prezzi base che andranno da 50.000 fino a 300.000 dollari.

Parte del ricavato andrà a Raising Malawi, l'organizzazione no-profit fondata da Madonna nel 2006 per sostenere orfani e bambini vulnerabili nel paese dell'Africa sudorientale.

"Sex", con 1.500.000 copie vendute, è uno dei libri di fotografia più venduti in assoluto, nonostante lo scandalo sollevato alla sua uscita, nei primi anni '90. Oltre a Madonna vi compaiono il rapper Vanilla Ice, allora suo fidanzato, e star come la top model Naomi Campbell e la socialite Tatiana von Fürstenberg. Il Vaticano aveva suggerito a suo tempo di boicottare il libro, vietato in Paesi come l'Irlanda e il Giappone.