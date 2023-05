Alle radici delle disuguaglianze di genere: il ruolo degli stereotipi nelle transizioni

La decostruzione degli stereotipi di genere è uno dei passaggi fondamentali per la realizzazione di una società che riconosca l’equità di genere. Benché ci sia una consapevolezza crescente, ancora troppo spesso nelle diverse età di una donna e in diversi ambiti, gli stereotipi di genere – ovvero quell’insieme rigido di opinioni e pregiudizi generalizzati sugli attributi, le caratteristiche, i comportamenti che donne e uomini hanno o dovrebbero avere, sui ruoli che svolgono o dovrebbero svolgere – contribuiscono a limitare le possibilità di vita, le aspirazioni e la libertà di azione delle donne.

L’evento organizzato dal Gruppo di Lavoro dell’ASviS sul Goal 1 "Sconfiggere la povertà" e Goal 10 "Ridurre le disuguaglianze" insieme al Forum disuguaglianze diversità, con la collaborazione del Gruppo di lavoro sul Goal 5 "Parità di genere", vuole affrontare gli stereotipi di genere evidenziandone sia la pervasività sia la possibilità di contrastarli con azioni collettive e politiche pubbliche. Verranno esaminati in relazione alle diverse fasi di vita di una donna, intersecandoli con due processi in atto: la transizione digitale e la transizione ecologica. Due processi dagli effetti non neutri, la cui direzione può contribuire a diminuire o aumentare le disuguaglianze di genere. L’evento terrà conto il più possibile di una prospettiva intersezionale, consapevoli di quanto gli stereotipi di genere siano intrecciati con altre dimensioni (classe ed etnia ad esempio) in una relazione dialettica tra cultura e realtà sociale ed economica bidirezionale e continua.