Emilia Romagna sott'acqua, frane e allagamenti. Protezione Civile al lavoro nella notte

Rotte dei fiumi, frane, allagamenti, strade chiuse, cittadini evacuati.



In Emilia-Romagna la pioggia che cade fitta da 24 ore ha causato enormi problemi, costringendo le autorità ad evacuare decine di persone. La Regione ha attivato da ieri sera h24 il Centro operativo regionale per fare fronte a un evento definito "di portata rilevante".



Le previsioni parlano di una “persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che nelle prossime ore potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene”. Tradotto: piove sul bagnato e il rischio di inondazioni cresce.

Per fare il punto della situazione questa mattina alle 9 è stata fissata la prossima riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs).

Tra gli osservati speciali, elenca la Regione, il torrente Sillaro, affluente del Reno, che nel pomeriggio di ieri ha visto la formazione di una breccia tra Massa Lombarda (Ravenna) e Imola (Bologna). L'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile stanno intervenendo con i propri mezzi: "Si lavorerà tutta la notte, anche con torri-faro, per chiudere nel più breve tempo possibile la rottura con massi ciclopici". Sul posto è entrato in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco, come supporto alle operazioni di evacuazione di una famiglia.

Nella zona rossa tutti i corsi d'acqua sono sopra il livello idrografico 3.

I Comuni stanno valutando ordinanze di chiusura delle scuole in corrispondenza di strade chiuse o in prossimità di tratti arginali.

Numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. Nel bolognese si è anche verificata una frana a Casalfiumanese, nella strada per Macerato e alcune persone isolate saranno trasferite in strutture ricettive. Nel reggiano, a Tresinaro, sotto Baiso, per effetto delle piogge detriti di tronchi sono caduti in strada ma risultano già rimossi. Fuoriuscita d'acqua anche dal torrente Tiepido, nel modenese. Nel ravennate, nella notte è attesa la piena dei fiumi Montone e Lamone. Le autorità hanno allertato i cittadini che abitano accanto ai corsi d'acqua: tenetevi pronti a una possibile evacuazione.